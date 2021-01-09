Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Букингемского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", - отмечается в сообщении. При этом в нем не указывается, вакцину какой компании получили британский монарх и ее супруг. В настоящее время в Великобритании используются два препарата - американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

По данным агентства PA, уколы супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.