На газопроводе в Украине прогремел взрыв

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в субботу, 9 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, о происшествии сообщила пресс-служба предприятия.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили о возможности аварийных отключений газа. По предварительным данным, происшествие произошло на газораспределительной станции.

На месте происшествия уже работают пожарные и правоохранители. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.