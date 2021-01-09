https://news.day.az/world/1305638.html На газопроводе в Украине прогремел взрыв - ВИДЕО
На газопроводе в Украине прогремел взрыв - ВИДЕО
В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в субботу, 9 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, о происшествии сообщила пресс-служба предприятия.
"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе предупредили о возможности аварийных отключений газа. По предварительным данным, происшествие произошло на газораспределительной станции.
На месте происшествия уже работают пожарные и правоохранители. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
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