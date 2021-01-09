Британия в топ-5 стран, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 59,9 тыс.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано свыше 3,01 млн случаев инфицирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку 3 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве двенадцатые сутки подряд, включая максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированных 8 января.

Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 1 035 по сравнению с 1 325 летальными исходами днем ранее, которые стали новым антирекордом с начала пандемии. В общей сложности в Великобритании умерли более 80,8 тыс. заразившихся, что является крупнейшим показателем в Европе.