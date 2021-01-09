В Канаде выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР, выявлен в провинции Альберта.

Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вирус был обнаружен у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. Он сейчас находится на карантине.

Ранее в четырех провинциях было выявлено несколько случаев заражения так называемым британским штаммом нового коронавируса. Причем двое заразившихся не покидали территорию Канады.