https://news.day.az/world/1305643.html В Канаде выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР
В Канаде выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР, выявлен в провинции Альберта.
Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, вирус был обнаружен у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. Он сейчас находится на карантине.
Ранее в четырех провинциях было выявлено несколько случаев заражения так называемым британским штаммом нового коронавируса. Причем двое заразившихся не покидали территорию Канады.
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