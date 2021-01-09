https://news.day.az/world/1305647.html В перестрелке с террористами погиб турецкий военнослужащий
В перестрелке с террористами погиб турецкий военнослужащий
В результате перестрелки с террористами в турецкой провинции Диярбакыр погиб сотрудник жандармерии ВС Турции.
Об этом говорится в сообщении МВД Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, также в ходе перестрелки были ранены два сотрудника жандармерии.
Отмечается, что операция в указанном регионе продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре