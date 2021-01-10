Весь Пакистан остался без электричества

Населенные пункты на всей территории Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей в субботу ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пакистанский новостной портал Dawn.

По его сведениям, министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан страны проявить спокойствие в сложившейся ситуации. Он также добавил, что власти Пакистана предпринимают попытки частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле.

Ранее телеканал Samaa со ссылкой на представителей Национального центра управления электроэнергией информировал, что проблемы с электричеством наблюдаются в столице страны Исламабаде, а также в крупных городах Карачи, Пешаваре и Лахоре. По предварительным сведениям, причиной сбоя стала техническая неисправность в системе распределения электроэнергии.