Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов - это рекордный рост за один день. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.

В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска выросло за сутки на 22,6 миллиарда долларов - до 166,2 миллиарда долларов (второе место), Безоса - на 5,9 миллиарда, до 179,9 миллиарда долларов (первое место).