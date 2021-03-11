Байден забыл имя своего министра и название Пентагона

Президент США Джо Байден, вероятно, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание британский таблоид The Sun.

Глава государства выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии, при этом руководитель Пентагона стоял на расстоянии в несколько метров от него.

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", - сказал Байден, говоря об Остине.

При этом ранее президент назвал министра обороны "секретарем Остином", прочтя это с телесуфлера.

Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в "этих ребят".

Американский президент не в первый раз допускает на публике такие оплошности. В декабре 2020 года, еще до инаугурации, он назвал Камалу Харис лидером США - на самом деле она занимает пост вице-президента.