В Сербии обнаружили африканскую чуму свиней

Случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в сербском населенном пункте Глободер вблизи города Крушевац.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду национальное телевидение Сербии.

Сообщается, что АЧС диагностирована на одной свиноферме в населенном пункте Глободер, что подтверждено Отделением республиканской ветеринарной инспекции в городе Крушевац. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и водных ресурсов провозгласило зараженной территорию вблизи населенных пунктов Глободер, Стопаня и Бресно-Поле на территории муниципалитета Трстеник. Территорией, на которой существует угроза заражения, объявлен район радиусом 10 км от свинофермы в Глободере, охватывающий территории города Крушевац, муниципалитетов Трстеник и Александровац.

В настоящее время идет опись всех свиноводческих хозяйств, а также частных домохозяйств, выращивающих свиней в указанных районах. Запрещена перевозка свиней в зараженном районе и в районе, находящемся под угрозой заражения.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.