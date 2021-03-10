В мире найдены новые запасы нефти

Компания Vår Energi (принадлежит Eni и Hitec Vision) нашла новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в Норвегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится на сайте Eni.

По предварительным оценкам, объем запасов составляет от 65 до 100 миллионов баррелей. Vår Energi имеет более 140 лицензий на добычу нефти и газа на 35 месторождениях. Текущая добыча компании составляет около 300 тысяч баррелей нефти в день.

Ранее сообщалось, что Китай, являющийся главным мировым импортером нефти, закупил сырья под завязку. В настоящее время нефтехранилища заполнены топливом почти до предела. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent 8 марта превысила 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года. WTI дорожала на 1,72 процента, до 67,41 доллара.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) допустило, что к 2050 году стоимость Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах. В ОПЕК считают, что в текущем году спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.