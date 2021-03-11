В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,64 млн человек

За последние сутки в Турции подтверждено 67 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 29 227.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает в среду Министерство здравоохранения страны. В целом, до настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 649 862 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 821 943, еще у 14 556 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 145 130 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 34 548 238 анализов.