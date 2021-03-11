https://news.day.az/world/1324411.html В Аргентине требуют справедливого расследования смерти Марадоны - ВИДЕО
В Аргентине требуют справедливого расследования смерти Марадоны - ВИДЕО
Центр Буэнос-Айреса заполонили тысячи футбольных фанатов. Все они требуют справедливого расследования смерти Диего Марадоны. Болельщики в фирменных футболках съехались со всей страны, сама акция прошла вполне в духе жизнелюбивого спортсмена - под звуки сальсы и футбольные кричалки.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в то, что легендарный десятый номер умер из-за проблем с сердцем, здесь мало кто верит. Версию с врачебной халатностью поддерживает и семья Марадоны.
Именно они обвинили лечащего врача и друга футболиста в непредумышленном убийстве, и вот теперь новые сомнения - уже в честности самого следствия.
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