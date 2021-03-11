Дым в небе: участники погромов в Лионе сожгли автомобили

Во французском Лионе и коммуне Фейзен неизвестные устроили погромы, в ходе которых сожгли несколько автомобилей и мусорных баков, сообщает газета "Фигаро".

Отмечается, что инцидент произошел в квартале Мермоз. По данным издания, было сожжено 6 автомобилей, на месте происшествия в настоящее время дежурят полицейские, одного из подозреваемых задержали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, информации о столкновениях хулиганов с полицией не сообщается.

В Сети появились видеоролики, на которых видно, что в небо над местом инцидента поднимаются густые клубы дыма.

Ранее, 6 марта, погромы и столкновения с полицией произошли в коммуне Броне в пригороде Лиона. Это стало продолжением беспорядков, которые вспыхнули во французском городе еще 4 марта. Тогда 6 автомобилей и 2 мотоцикла были сожжены хулиганами.

По предварительным данным, беспорядки возникли после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний юноша, катавшийся на мотороллере без защитного шлема, он получил травму головы. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. В местных СМИ отмечали, что по одной из версий, подросток пострадал от полицейской машины, которая его преследовала. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту, отметив, что в этом квартале несколько человек устроили на улицах гонки, в результате чего на место прибыли правоохранители.

Ранее сообщалось, что во Франции власти в ближайшее время намерены приступить к общенациональному обсуждению проблем борьбы с молодежной преступностью.