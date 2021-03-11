Турция не исключила покупки российских истребителей

Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, передает Day.Az.

"Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.

По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.

"Конечно, у нас в приоритете прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", - добавил Варанк.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.