Оппозиция Армении пошла на уступки Пашиняну

Объединенная оппозиция Армении готова к предложенным президентом Арменом Саркисяном политконсультациям, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна, в рамках своей повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в четверг координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.

Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 12.00 по бакинскому времени для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.

"Мы подтверждаем свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов, и, осознавая актуальную необходимость преодоления углубляющегося кризиса, заявляем о готовности участвовать в указанном (президентом - ред.) формате и в рамках предложенной нами повестки", - сказал Сагателян.

"Встреча должна пройти в Национальном собрании, публично, в прямом эфире", - сказал координатор движения.

По его словам, "Движению спасения родины" нечего скрывать от общества, объединение политсил желает участвовать в обсуждении конкретных тем.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.