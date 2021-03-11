https://news.day.az/world/1324542.html В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с коронавирусом
В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса - полагаться только на вакцины.
Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с Lenta.ru официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
"Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать", - подчеркнул он.
Язаревич призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.
ВОЗ заявила о глобальной пандемии ровно год назад, 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, организация объявила о чрезвычайной ситуации международного уровня.
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