В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса - полагаться только на вакцины.

Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с Lenta.ru официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать", - подчеркнул он.

Язаревич призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.

ВОЗ заявила о глобальной пандемии ровно год назад, 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, организация объявила о чрезвычайной ситуации международного уровня.