Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей

Генеральный секретарь ООН Антону Гутерреш предупредил о том, что в мире может вырасти количество голодающих. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности", - объяснил Гутерреш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В прошлом году количество голодающих в мире выросло на 20%. Генсек ООН считает, что в 2021 году эта опасная динамика сохранится. "Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах", - отметил он. Голод нарастает в Сахеле (регион к югу от пустыни Сахара в Африке ) и на Сомалийском полуострове, а также в Судане, Йемене и Афганистане. Смерть от голода грозит примерно 150 тыс. человек.

В одном только Йемене около 2,3 млн детей в 2021 году столкнется с острым недоеданием, отметил Гутерреш. В 2020 году острый голод пережили 21,8 млн человек в Демократической Республике Конго. В Южном Судане одна тарелка риса и бобов стоит около 180% средней дневной заработной платы, сообщил генсек ООН.