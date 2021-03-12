Принц Уильям заявил, что в королевской семье нет места расизму

Принц Уильям прокомментировал недавнее интервью своего брата герцога Сассекского Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в британской королевской семье есть расизм.

Об этом сообщил Sky News, передает Day.Az.

"Мы совсем не расистская семья!" - подчеркнул старший внук британской королевы.

Герцог Кембриджский также добавил, что еще не разговаривал со своим братом Гарри после интервью.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшее время обсудит с герцогом Сассекским его интервью известной телеведущей Опре Уинфри.

В начале марта герцогиня Сассекская в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их с герцогом тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее американская телеведущая заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.

Интервью вызвало широкий резонанс среди общественности. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании.