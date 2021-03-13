Mercedes отзывает более 264 тыс. автомобилей из-за угрозы воспламенения

Mercedes-Benz отзывает более 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, отзыв касается 264 393 автомобилей C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год, в том числе 120 766 машин в самой Германии.