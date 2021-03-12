В Армении коронавирусом заразились еще 818 человек

Число зараженных коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 176 104.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 818 человек, умерли 4 человека.

Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3243.