https://news.day.az/world/1324634.html В Армении коронавирусом заразились еще 818 человек
В Армении коронавирусом заразились еще 818 человек
Число зараженных коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 176 104.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 818 человек, умерли 4 человека.
Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3243.
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