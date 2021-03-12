Елизавета II обсудит с Гарри последствия скандального интервью

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие несколько дней свяжется с принцем Гарри по телефону, чтобы обсудить с ним последствия интервью, которое он и его супруга Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Издание полагает, что королева своим звонком хочет "попытаться умерить страсти" и взять всю ответственность на себя за последствия интервью. Также Елизавета II выпустила специальную инструкцию для работников королевского двора, чтобы они не принимали участие в публичном обсуждении ситуации.

"Люди буквально приходят в себя после того, что случилось, и некоторые сотрудники очень хотели бы публично опровергнуть то, что было сказано о них. Но королева предприняла очень взвешенный, разумный подход. Она показывает пример. Это дело ее и ее семьи", - поделился собеседник издания.

Накануне было опубликовано резонансное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские рассказали о подноготной королевской семьи, что нанесло серьезный удар по имиджу британской монархии. Например, Маркл поделилась, что ее ребенок Арчи не получит титула. Также, по ее словам, во дворце выражали опасения по поводу цвета кожи будущего малыша.

Позже в Букингемском дворце заявили, что расовые вопросы вызывают беспокойство и они будут изучены в частном порядке.