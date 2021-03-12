В Самаре загорелся крупнейший торгово-офисный центр

В Самаре произошел пожар в самом крупном в городе торгово-офисном центре "Скала". Никто не погиб и не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на kommersant.ru.

Как сообщило региональное ГУ МЧС в мессенджере в WhatsApp, изначально огонь охватил фасад на втором и третьем этажах на площади 150 кв. м, но затем площадь возгорания увеличилась. В 11:37 пламя было локализовано на площади 400 кв. м.

В настоящее время горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж здания, а также офисная мебель на площади 10 кв. м.