В Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.

Удар произошел в 14.57 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.