Больше сотни автобусов заблокировали дорогу у Эйфелевой башни

Водители и представители руководства автобусных парков организовали пикет перед Эйфелевой башней, требуя дополнительных субсидий от государства на фоне резкого спада туризма из-за пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на дороге и круговом перекрестке посреди Марсова поля стояли больше ста туристических автобусов.

"Это был очень сложный год для туризма и транспортной отрасли в целом. Нынешний год также обещает быть трудным, поскольку уже со следующего месяца нам придется возобновить выплаты за транспортные средства, а банки не желают идти навстречу. Это повлечет за собой волну банкротств подобных предприятий, - рассказал один из организаторов манифестации, директор компании Coimbra Voyages Людовик Коимбра. - Сейчас половина всех перевозчиков на грани банкротства".

Пикету у башни предшествовала "операция "Улитка" на кольцевой дороге вокруг Парижа - автобусы заняли три крайних ряда и ехали с крайне низкой скоростью. Они выехали утром из коммуны Венсен на востоке столицы и в середине дня прибыли к финальной точке маршрута на Марсовом поле. В общей сложности к Эйфелевой башне съехалось 137 автобусов. "Мы ожидаем, что туристы вернутся, все получат доступ к вакцине, возобновятся школьные экскурсии, и в целом рассчитываем на восстановление транспортной активности", - заявил Коимбра.

Участники манифестации планируют во второй половине дня встретиться с представителем кабинета премьер-министра и с представителями Минфина, чтобы обсудить с ними свои требования. В частности, они рассчитывают на продолжение покрытия фиксированных издержек из бюджета, которое правительство планирует свернуть после 31 марта. Также владельцы автобусных парков просят сохранить полное покрытие зарплатного фонда за счет государства как минимум до 31 июня.

В заявлении Коллектива независимых автобусных перевозчиков, распространенном перед манифестацией, говорится, что в 2020 году отрасль потеряла до 80% доходов и пока "не наблюдается положительных сигналов к улучшению ситуации" перед летом, когда многие перевозчики получают половину всей выручки.

В конце января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение коронавируса на территории страны. В дополнение к комендантскому часу, который действует с 18:00 до 06:00, власти, в частности, установили запрет на пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Исключение было сделано лишь для особых случаев, связанных со смертью родственника, необходимостью отправиться за границу на лечение. 11 марта МИД Франции сообщил об ослаблении с 12 марта ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур.