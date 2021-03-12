Италия ужесточит карантин в дни Пасхи

Правительство Италии объявило о новых ужесточениях карантинного режима в стране в связи с ухудшением общей эпидемиологической ситуации.

Как сообщает в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи, в пасхальные дни с 3 по 5 апреля на всей национальной территории объявляется общенациональный карантин, что соответствует локдауну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 15 марта любой район, где наблюдается превышение 250 инфицированных на 100 тыс. жителей, переходит в "красную зону". Согласно последнему распоряжению нового премьер-министра Марио Драги, помимо закрытия всех торговых точек за исключением аптек и продуктовых магазинов, запрета на передвижение без необходимости вводится закрытие всех образовательных учреждений. Ранее в "красной зоне" с наивысшим эпидемиологическим риском на дистанционное обучение переводили только средние и старшие классы школы, но оставались открыты детские сады и младшая школа. Правительство уже объявило о выделении дополнительных средств на оплату внеурочных отпусков родителям с детьми младше 14 лет.

С понедельника половина из 20 областей Италии переходят в "красную зону", включая столичную область Лацио, которая впервые попадает в категорию высокого эпидемиологического риска. Остальные относятся к "оранжевой зоне". И только острову Сардиния удается сохранять статус "белой зоны", где все ограничения практически сняты. Согласно последним данным Высшего института здравоохранения, коэффициент распространения вируса в среднем по стране увеличивается третью неделю подряд и составляет 1,16 при 225 инфицированных на 100 тыс. населения.

В четверг в стране было зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом с ноября прошлого года - более 25,5 тыс. Согласно данным, распространенным в пятницу Минздравом, за последние 24 часа были выявлены 26 824 инфицированных на основе почти 370 тыс. тестов, включая анализы по экспресс-методу. От последствий коронавирусной инфекции скончались 380 человек. Общее количество заразившихся в стране за все время пандемии достигло 3 175 807, из них 101 564 скончались, 2 564 926 выздоровели. В больницах находятся 23,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 2 914 помещены в отделения интенсивной терапии. Наибольшее число инфицированных выявляются в северной области Ломбардия, где за последние сутки заразились более 6 тыс. человек.

Ранее власти обещали открыть театры и кинотеатры 27 марта, но сейчас эти планы откладываются. Развлекательные заведения, рестораны по вечерам или совсем, бассейны и спортивные клубы закрыты в стране с конца октября.