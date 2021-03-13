https://news.day.az/world/1324930.html В небе над Якутией заметили горящий метеор - ВИДЕО
В небе над Якутией заметили горящий метеор - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появились новые кадры, на которых попало падение метеора в Якутии. Горящее небесное тело сняли на видео жители Оймяконского района.
Как передает Day.Az, метеор пронзил темное небо, будто огненная стрела. Небесное тело пролетело над жилыми домами, оставляя за собой светящийся след.
Ранее стало известно, что жители поселка Усть-Нера Оймяконского района заметили пролетающий по небу горящий метеор.
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