В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 11 тысяч человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 11 180 человек, общее число выздоровевших достигло 2 670 273.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 850 930, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 14 941 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 66 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 356.