Семье убитого Джорджа Флойда выплатят $27 млн.

Власти города Миннеаполис (штат Миннесота) выплатят $27 млн в рамках урегулирования иска со стороны семьи афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб весной прошлого года в результате задержания полицейскими.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, заседание городского совета, на котором была установлена сумма выплат, прошло в пятницу. Решение было принято единогласно. Адвокат родственников афроамериканца Бенджамин Крамп подчеркнул, что "это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего".

В июле прошлого года родственники Флойда подали судебный иск к властям Миннеаполиса и четырем экс-сотрудникам полиции с требованием выплатить компенсацию. Предполагалось, что ее размер должен определить суд. По информации AP, достижение договоренности о сумме компенсации, скорее всего, не повлечет за собой прекращения судебного процесса.

Ранее на этой неделе в суде округа Хеннепин (штат Миннесота) началось разбирательство по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство Флойда. Шовину грозит 25 лет заключения. В четверг суд разрешил вновь предъявить ему также обвинения в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. По мнению экспертов, в свете того, что Шовину одновременно предъявлены обвинения в убийстве второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.