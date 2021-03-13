Эрдоган огласил новый пакет экономических реформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил в пятницу новый пакет экономических реформ, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что подготовка пакета преобразований в экономической и правовой сферах была анонсирована еще в ноябре 2020 года.

Эрдоган отметил, что министр казначейства и финансов страны Лютфи Эльван в последние месяцы вел переговоры с представителями бизнес-сообщества и представителями неправительственных организаций.

Правительство проанализировало все предложения и рекомендации по реформированию национальной экономики, отметил турецкий лидер.

Президент Турции привлек внимание к обеспечению политической стабильности в стране, что стало залогом рывка в демократической и экономической сферах.

"Благодаря умелой и грамотной системе управления, Турция смогла успешно преодолеть последствия глобального кризиса 2009-го года и все последующие политические, социальные, экономические вызовы. Мы смогли сохранить курс на развитие Турции в соответствии с целями на период до 2023-го года, когда будет отмечаться 100-летняя годовщина Республики", - сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что целью пакета реформ является обеспечение стабильного поступательного развития национальной экономики.

"Цель пакета реформ - рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ - Дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа", - сказал президент.

"Новый этап преобразований нацелен на обеспечение макроэкономической стабильности и структурные реформы. В числе приоритетов также значатся борьба с инфляцией, обеспечение финансовой дисциплины и снижение дефицита текущего счета.

По итогам 2021 года дефицит бюджета планируется снизить с 4,3 процента до 3,5 процента", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что особое внимание в пакете реформ уделено планированию расходов.

"Государственным структурам будет поручено по возможности снижать объем затрат. Изменения планируется внести и в систему организации государственных тендеров. Пакет реформ предполагает ряд мер по обеспечению ценовой стабильности и укреплению инвестиционного рынка​​​​", - сказал Эрдоган.​​

Президент подчеркнул, что правительство Турции сделает все возможное для включения страны в число десяти ведущих экономик мира. "Уверен, что мы добьемся целей. Турция сохраняет свою мощь, вопреки многим кризисам на глобальной и региональной аренах", - сказал Эрдоган.