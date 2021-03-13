https://news.day.az/world/1325020.html В России за последние сутки коронавирусом заразились 9908 человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились 9908 человек
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9908 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 380 525.
За последние сутки от коронавируса умерли 475 человек. Число умерших от коронавируса достигло 91 695.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом в мире Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.
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