В России за последние сутки коронавирусом заразились 9908 человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9908 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 380 525.

За последние сутки от коронавируса умерли 475 человек. Число умерших от коронавируса достигло 91 695.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом в мире Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.