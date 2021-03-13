https://news.day.az/world/1325084.html Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 5,43% - до $59,06 тыс., свидетельствуют данные торгов на 14:21 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В 14:28 по бакинскому времени биткойн торговался на отметке $59,37 тыс. (+5,89%) и обновил исторический максимум.
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