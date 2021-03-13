В Иране за сутки от коронавируса скончались 73 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 73 человека.

Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 142 человека.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 802 человека, и общее число инфицированных составило 1 739 360. Состояние 3 836 граждан оценивается как тяжелое.

При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 485 179 человек, и было проведено свыше 11,6 миллиона тестов на коронавирус.