https://news.day.az/world/1325088.html В Иране за сутки от коронавируса скончались 73 человека
В Иране за сутки от коронавируса скончались 73 человека
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 73 человека.
Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 142 человека.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 802 человека, и общее число инфицированных составило 1 739 360. Состояние 3 836 граждан оценивается как тяжелое.
При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 485 179 человек, и было проведено свыше 11,6 миллиона тестов на коронавирус.
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