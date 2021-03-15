Шведы выбрали национальный цветок

Статус национального цветка Швеции получил колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia). Именно за это растение высказалось большинство участников объявленного шведским Ботаническим обществом интернет-голосования - 14 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всего в процессе определения национального цветка приняли участие более 81 тысячи человек. Они выбирали между колокольчиком, линнеей северной (из семейства жимолостные), мать-и-мачехой, а также фиалкой трехцветной, геранью лесной, земляникой, брусникой и другими растениями.

В конкурсе не участвовали цветы, которые используются в качестве партийных символов - в Швеции у каждой политической партии есть свой цветок. Кроме того, в список претендентов не попали цветы, являющиеся частью национальной символики соседних государств.