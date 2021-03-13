AstraZeneca предупредила Евросоюз о задержках поставок вакцины

Компания AstraZeneca задержит поставки вакцины против COVID-19 Евросоюзу из-за экспортных ограничений. Об этом производить лекарств объявил в субботу, отметив "свою неутомимую работу по ускорению снабжения", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказали в AstraZeneca, из-за сложностей производства препарата компания задействовала свои мощности за пределами ЕС. На сокращение объемов поставки в 27 европейских стран влияет экспортная политика.

Ожидается, что Европа не дополучит вакцину от AstraZeneca в первом квартале этого года и, возможно, во втором. По предыдущим планам, AstraZeneca должна была выпустить 100 миллионов доз вакцины в первой половине года.

Европейская комиссия обвиняет группу AstraZeneca в нарушении обязательств и требует увеличения поставок во втором квартале. Еврокомиссия планирует привить до конца лета 70 процентов населения ЕС, пишет "Интерфакс".