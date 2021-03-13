Предприниматели протестуют в центре Варшавы из-за ограничительных мер

Акция протеста предпринимателей проходит в субботу в Варшаве по случаю годовщины введения в стране первого локдауна для противодействия распространению коронавируса нового типа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, демонстрацию проводит организация "Забастовка предпринимателей" при поддержке бывшего кандидата на пост президента Польши Павла Танайно. Участники пришли выразить свое негодование решениями властей с флагами и транспарантами.

Протестующие обвиняют правительство Польши в том, что из-за массовых ограничительных мер жители республики лишились работы, образования, системы здравоохранения, отдыха, встреч в кафе, свободы перемещения. "У себя они не забрали ничего. У них есть премии и доплаты, потому что они не изменили тяготеющие над нами налоги", - указал в Facebook Танайно, призвав не забывать о действиях политиков.

"Локдаун по уровню разрушений напоминает разрушения от военных действий, - заявил он в ходе демонстрации. - Трагедия локдауна затронула многие семьи в Польше. Наши жизни, бизнес, привычки разрушает не вирус, а конкретные люди и их решения".

За ходом демонстрации наблюдают многочисленные полицейские. В связи с пандемией проведение массовых мероприятий в республике запрещено. Полицейские призывают собравшихся соблюдать дистанцию и масочный режим.

Ситуация с коронавирусом и ограничения

Польша охвачена третьей волной эпидемии. После низкого прироста новых заболевших в январе и начале февраля в последние три недели кривая заболеваемости вновь пошла вверх и сейчас уже превышает 21 тыс. новых заразившихся за сутки. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 889 360 человек, умерли 47 068, выздоровели 1 546 151. За все время эпидемии в Польше было сделано более 10,5 млн тестов на коронавирус.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Большинство школьников занимаются дистанционно, за исключением учеников младших классов.

На южной границе республики с Чехией и Словакией требуют предъявить отрицательные тесты на коронавирус, в противном случае въезжающий должен отправиться на 10-дневный карантин. В Варминьско-Мазурском и Поморском воеводствах Польши, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, решено вернуться практически к полному локдауну с закрытием магазинов, объектов культуры и спорта, а также переводом учеников на дистанционное или смешанное обучение.

С понедельника аналогичные меры вступят в силу в центральном Мазовецком воеводстве Польши, где расположена Варшава, а также в Любушском воеводстве на западе страны. Этот режим продлится по меньшей мере до 28 марта. Однако в связи с ростом заболеваемости власти не исключают введения карантина по всей стране.