В Великобритании минутой молчания почтят память умерших после заражения коронавирусом

Жители Великобритании минутой молчания почтят память более чем 125 тыс. соотечественников, умерших в стране после заражения коронавирусом. Инициативу британской сети хосписов имени Марии Кюри в субботу поддержал глава правительства страны Борис Джонсон, заявление которого было распространено канцелярией премьера-министра на Даунинг-стрит, 10, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для нашей страны этот год был невероятно сложным. Мои мысли сейчас со всеми теми, кто потерял любимых и не смог отдать им дань памяти так, как хотел бы [из-за коронавирусных ограничений], - сказал глава правительства. - Сейчас, когда мы одерживаем новые победы в борьбе с вирусом, я хочу поблагодарить людей за все те жертвы, на которые им по-прежнему приходится идти, и выразить надежду на то, что они смогут встретиться со своими близкими после того, как мы постепенно снимем ограничения".

Организаторы мероприятия призывают британцев выйти на пороги домов с символизирующими луч надежды свечами или фонариками вечером 23 марта - в годовщину дня, когда правительство страны объявило о введении первого общенационального карантина. В память об умерших по всей стране прозвонят церковные колокола. К дню памяти будут приурочены благотворительные мероприятия, публичные выступления политиков и знаменитостей.

По последним данным Минздрава Соединенного Королевства, с начала пандемии в стране умерли 125,3 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 26 февраля превысило 145 тыс.

После значительного улучшения эпидемической ситуации в стране британские власти начали воплощать в жизнь план поэтапной отмены действующего с 4 января карантина, ставшего для страны уже третьим. 8 марта в Англии начали работу школы, а с 12 апреля, в случае если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.