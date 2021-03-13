Пять стран потребовали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин

Пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества. Как сообщило в субботу Австрийское агентство печати, соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств было направлено в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители пяти стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого отдельные участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.

Курц убежден, что из-за такого механизма Болгария и Латвия могут столкнуться с дефицитом вакцин. Канцлер Австрии в этой связи призвал предотвратить реализацию тайных договоренностей, чтобы добиться равноправного распределения вакцин в Европе.

Как сообщило в субботу Австрийское агентство печати, несколько стран ЕС отвергли обвинения Курца. О прозрачном механизме закупок также сообщил Минздрав Австрии.