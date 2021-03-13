В Грузии дважды за час произошло землетрясение

В грузинском селе дважды за час произошло землетрясение

Как сообщили сегодня в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, в селе Ончели возле города Они (регион Рача Лечхуми - Квемо Сванети) за час произошло сразу два землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Первое из них случилось в 13:46 по бакинскому времени и имело магнитуду 4,3, очаг залегал под Ончели на глубине 10 км.

Второе было зафиксировано в 13:55 по бакинскому времени, имело магнитуду 3,7, очаг залегал на сей раз на глубине 12 км.

В обоих случаях ничего не известно о разрушениях либо пострадавших в селе.