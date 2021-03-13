В Армении напали с ножом на российского военного и его жену

Неизвестный в маске напал на военнослужащего 102 российской военной базы в Гюмри и его жену: они получили телесные повреждения. Об это сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту попытки разбойного нападения 10 марта в Ширакской области.

Отмечается, что в этот день, в районе 21:00 на 3-й улице квартала Ани в Гюмри произошло отключение электроэнергии, во время которого 40-летний житель того же района Роман Романов вышел во двор, чтобы узнать, когда возобновится электроснабжение.

Затем жена последнего Сируш В. услышала голоса и, выйдя из дома, заметила, что ее муж дерется с неизвестным в маске. Когда женщина начала кричать, звать соседей и кричать, что она вызовет полицию, мужчина в маске также напал на нее с ножом, после чего скрылся.

Пара сообщила прибывшей на место полиции, что они получили телесные повреждения.

По данным сайта, один из пострадавших, Р. Романов проходит службу на 102-й военной базе РФ в Гюмри.