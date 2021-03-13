Власти Армении решили сократить военный бюджет

Власти активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое - в Минобороны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Речь идет о десятках миллиардов, заинтересованные лица - вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Тигран Авинян даже заметил представителям Минобороны: "Все равно вы програли. Зачем вам такой бюджет?", - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что в Минобороны Армении есть претензии и разногласия по поводу сокращения военного бюджета, которые, по сути, не учтены и не будут приняты во внимание. В лучшем случае будет изменение сокращаемой суммы. Если будет, конечно.

"О каких реформах идет речь в данном случае, можно только догадываться. С другой стороны, предполагается, что реформы будут адаптированы к сокращенному военному бюджету, и в результате не исключено, что мы станем свидетелями сокращения важных звеньев, в то время, когда есть опасность новой войны", - пишут армянские СМИ.