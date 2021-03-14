В Германии протестуют против коронавирусных ограничений

Несколько тысяч человек собрались в субботу в ряде городов Германии, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В Дюссельдорфе на акцию собрались 2 тыс. человек, Штутгарте - 1,5 тыс., Берлине - 1 тыс., Киле - 900, Ганновере - 800. По несколько сотен участвовали в демонстрациях в Дрездене, Эрфурте, Мюнхене, Котбусе, Магдебурге. Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за пандемии.

В ФРГ действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов, музеи и галереи.

Прогнозы у немецких вирусологов неблагоприятные. Согласно данным Института Роберта Коха, в ФРГ за все время заразились коронавирусом более 2,5 млн человек. Прирост численности инфицированных сокращался в январе и феврале, но с марта статистика вновь начала увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля.