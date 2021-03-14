В Молдове предложили ввести режим ЧП из-за COVID-19

Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила на брифинге президент страны Майя Санду.

Санду в субботу созвала Высший совет безопасности Молдавии, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в стране и пути борьбы с пандемией.

"Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений", - заявила Санду.

Президент вместе с Совбезом считает необходимым изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью и ввести в него эпидемиологов и врачей, создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Совет настаивает, что нужно создать пункты диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. При этом президент подчеркивает, что необходимо упростить процесс получения статуса безработного, а также предусмотреть компенсации для тех, кто из-за ограничений может остаться без зарплаты.

"Необходимо активировать процесс вакцинации и перейти ко второму этапу, нужно создать регистр онлайн-записи граждан для вакцинации. Я прошу правительство в течение трех дней детализировать и представить эти предложения парламенту", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что в заседании приняли участие в том числе представители всех парламентских фракций, поскольку власти совместно должны найти решения по выходу из эпидемиологического кризиса.

Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этам продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек - учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут вакцинировать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.