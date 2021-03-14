Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры

Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, группа сопровождения главы зарубежного государства сможет насчитывать не более 11 человек, министра - не более четырех человек. Отмечается, что соответствующая просьба была направлена представителям иностранных посольств и национальных олимпийских комитетов.

Кроме того, зарубежные руководители должны будут сдать тест на заражение коронавирусом в течение 72 часов перед отлетом в Японию, а также пройти обследование по прибытии в страну. Они не смогут встречаться с выступающими на соревнованиях атлетами и должны будут пользоваться только отведенным им транспортом. Наконец, на предстоящих мероприятиях их будет сопровождать сотрудник японского правительства, который будет следить за соблюдением ими санитарных мер, таких как ношение защитной маски и регулярное мытье рук, подчеркивает агентство.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.