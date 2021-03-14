Власти США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей (КНДР) в целях предотвращения эскалации напряженности. Об этом заявил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вашингтон почти месяц предпринимал попытки связаться с Пхеньяном, однако ответа до сих пор не получил.

"Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", - сказал источник. По его словам, "активного диалога" с КНДР нет уже больше года.

Также представитель администрации добавил, что на протяжении всего процесса США взаимодействовали и будут взаимодействовать с "союзниками в Японии и Южной Корее". "Мы внимательно выслушивали их идеи, в том числе в рамках трехсторонних консультаций", - заключил чиновник.