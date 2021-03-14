Власти Казахстана рассматривают три основных версии крушения Ан-26

Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основных версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты - погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Алматы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор", - говорится в сообщении.

По словам пилота-инструктора Андрея Будникова, которые приводит телеканал "Хабар 24", эти три версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий.