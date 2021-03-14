В центральной части Японии сошла лавина

Лавина сошла со склона горы Норикура в центральной части Японии. Лыжники не получили травм, они смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент местные полицейские и спасатели устанавливают причину произошедшего.