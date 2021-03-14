Замглавы Еврокомиссии считает, что стратегия вакцинации ЕС была ошибочной

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag, опубликованном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки", - сказал Тиммерманс изданию. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда "можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно".

По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия, считает он.

Ранее в субботу, Австрийское агентство печати сообщило, что пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств было направлено в Брюссель.