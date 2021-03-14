ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут провести учения в апреле

Совместные военные учения ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут состояться в начале апреля в Бенгальском заливе. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в маневрах могут принять участие эсминцы и подводные лодки, находящиеся на вооружении пяти государств. При этом сами учения, в частности, будут направлены на сдерживание активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.

В ноябре 2020 года ВМС Японии, Индии, Австралии и США провели совместные маневры "Малабар", которые прошли в Бенгальском заливе и Аравийском море.