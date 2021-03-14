В Великобритании предсказали результат возможного военного конфликта с Россией

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу военных Соединенного Королевства. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин британского парламента, выдержки из которого привело в воскресенье информагентство PA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", - говорится в документе. Его авторы приходят к выводу, что подобное противостояние могло бы закончиться "совсем не обязательно в пользу британской армии".

По их оценкам, в своем нынешнем виде британский парк бронетехники не позволяет Соединенному Королевству вносить "эффективный вклад" в сдерживание России сухопутными силами НАТО. Комитет также пришел к выводу, что на модернизацию или замену техники, стоящей сейчас на вооружении ВС королевства, уйдет как минимум четыре года, прежде чем в распоряжении британских военных окажется хотя бы одно танковое подразделение, готовое к ведению боя в современных условиях. В комитете считают, что из-за "бюрократических проволочек, неспособности командования принять решение" и попыток внедрения непроверенных технологий модернизация британской бронетехники сильно запоздала, в то время как российские вооруженные силы обновились и обзавелись современными техническими средствами.

Доклад был представлен в преддверии предстоящей 16 марта публикации комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Документ будет содержать анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил.