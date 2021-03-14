Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,23%.

Число выздоровевших после заражения возросло на 9 232, до 3 995 129. По данным штаба, уже вылечились 91% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 395 против 475 днем ранее. Всего от инфекции умерли 92 090 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,1%, следует из данных штаба.